Пытали током в центре «Э»: против полицейского начальника возбудили дело за истязание задержанного

Следователи возбудили уголовное дело о пытках в отношении высокопоставленного полицейского – заместителя начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии.

В ведомстве не уточнили имя подозреваемого. Однако его имя было названо в сообщении Следственного комитета России на канале ведомства в мессенджере WhatsApp. Им оказался 34-летний Рустам Жилетежев. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Расследованием дела занимается следственный отдел по расследованию особо важных дел СК РФ по Карачаево-Черкесии.

Согласно данным следствия, 31 августа от 38-летнего жителя КЧР поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, примененных к нему сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО, среди которых был и начальник 2-го отдела этого ведомства.

Потерпевший сообщил, что сотрудники полиции из антиэкстремистского центра требовали от него дать ложные показания по ранее совершенному преступлению, а после получения отказа стали истязать.

Врачи выявили на теле пострадавшего рану правой кисти, которая могла возникнуть при контакте с проводником электрического тока, а также кровоподтеки на затылке и левом глазу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и устанавливают всех лиц, причастных к издевательствам над задержанным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.18

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