Объявлен в розыск полицейский, пытавший током жителя Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии объявили в розыск замначальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 34-летнего Рустама Жилетежева, обвиняемого в пытках током местного жителя. Правоохранитель является фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Согласно данным следствия, 31 августа от 38-летнего жителя Карачаево-Черкесии поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, примененных к нему сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО, среди которых был и Жилетежев.

Потерпевший сообщил, что сотрудники полиции из антиэкстремистского центра требовали от него дать ложные показания по ранее совершенному преступлению, а после получения отказа стали истязать.

Врачи выявили на теле пострадавшего рану правой кисти, которая могла возникнуть при контакте с проводником электрического тока, а также кровоподтеки на затылке и левом глазу.

Следователи считают, что Жилетежев умышленно скрывается от органов следствия, препятствуя ходу расследования резонансного уголовного дела.

Черкесск, служба информации РИА «Новый День»

Черкесск. Другие новости 13.09.18

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