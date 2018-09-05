Сорванная тайфуном крыша школы едва не убила ученицу под Хабаровском (ФОТО) Ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае при прохождении пришедшего из Японии тайфуна «Джеби» сильным порывом ветра сорвало крышу школу. Фрагмент кровли упал на школьницу. Девочка доставлена в больницу с переломом ноги. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Советская Гавань. Шквалистый ветер сорвал крышу школы №1 и повалил деревья в разных частях города. В результате падения фрагментов крыши учебного заведения пострадала 12-летняя девочка. С переломом ноги она доставлена в больницу. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Сорванная сильным ветром крыша школы чуть не убила 12-летнию ученицу, фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее хабаровские метеорологи предупредили, что мощный тайфун принесет в регион ливни и сильный ветер с порывами 20-25 м/с.

Стоит отметить, что тайфун привел к массовым отключениям электроснабжения на Сахалине. Без света остаются более 4,5 тыс. жителей острова. В регионе отменены или сокращены занятия в школах, прекращено движение поездов, прервано паромное сообщение, нарушено автомобильное и автобусное сообщение из-за схода селевых потоков на трассу Южно-Сахалинск – Оха.

В самой Японии жертвами стихии стали 11 человек, еще более 600 человек пострадали, передает японская телекомпания NHK. Без электричества остаются более 1,2 млн жителей четырех префектур – Осака, Гифу, Миэ и Айти.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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