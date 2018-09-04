В Японии из-за тайфуна затопило аэропорт, отменены сотни рейсов

В Японии бушует тайфун «Джеби». Метеорологи назвали шторм самым мощным за последние четверть века. Стихия срывает с якорей суда и сдувает грузовики.

Порывы ветра в зоне тайфуна достигают 216 км/ч. «Джеби» движется со скоростью 60 км/ч на северо-восток. Шторм уже стал причиной отмены более 700 авиарейсов, приостановлено движение поездов. В мегаполисе Осака затоплен международный аэропорт Кансай.

Тайфун сорвал с якоря танкер, огромными волнами судно забило под мост. Сильным порывом ветра сдуло грузовик на мосту между островами Сикоку и Хонсю. Уточняется, что фура в море не упала, обошлось без жертв.

В Осаке и Киото закрыты магазины, запрещено посещение развлекательных парков и центров. Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 своих заводах по всей стране.

​В Главном метеорологическом управлении Японии заявили, что тайфун «Джеби» является самым сильным с 1993 года

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 04.09.18

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