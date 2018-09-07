В Туле троллейбус пробил стену дома, пострадали три человека

В Туле троллейбус въехал в пятиэтажку. По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо. В результате аварии пострадали двое пассажиров и пожилая женщина, которая в момент удара находилась в квартире.

ДТП произошло ночью на улице Дмитрия Ульянова. У водителя случился сердечный приступ, он потерял управление, троллейбус с пассажирами въехал в дом, пробив стену насквозь.

«В результате происшествия была частично повреждена кирпичная кладка в стене, не являющейся несущей. Эвакуация жильцов не требуется», – сообщили в областном управлении МЧС.

По данным местных СМИ, пострадали два пассажира троллейбуса. Также медицинская помощь понадобилась 90-летней женщине, которая в момент аварии находилась в доме, от испуга у нее поднялось давление. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 07.09.18

Лавров поделился любимым мемом об «отравителях» Скрипалей. / В Екатеринбурге будут судить драматурга Коляду. Ему грозит колония. / В Югорске медведь порвал мужчине рот. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»