Полиция заявила об особо крупных хищениях в Фонде кино

Полиция выявила факт хищения средств из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Как сообщили в управлении общественных связей МВД, по данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 УК РФ).

Материалы переданы в следственную часть следственного управления УВД по Западному административному округу Москвы. Проводятся следственные действия и оперативно­розыскные мероприятия. Сумму похищенного в МВД не сообщают.

По данным РБК, дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского. В одном из них речь идет средствах, выделенных Фондом кино в 2016 году на съемки фильма «Сны Севы Горелова». По данным имеющимся данным, под предлогом съемок фильма неустановленные лица, представившиеся представителями «Кинокомпании «25-й этаж», завладели 10 млн рублей из фонда.

Еще одно дело о хищении возбуждено в отношении круга лиц из компании «Артополион», которые под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа» похитил 25 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.09.18

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