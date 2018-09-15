В Дагестане введен режим контртеррористической операции

В двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции. Соответствующее решение принято сегодня в 5 часов по московскому времени начальником республиканского управления ФСБ России.

До этого режим КТО вводили 14 сентября, когда водитель автомобиля «Лада» на трассе между селом Костек в Хасавюртском районе и селом Чонтаул в Кизилюртовском районе открыл огонь по представителям силовых структур.

«Ответным огнем он был нейтрализован. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», – сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

На этот раз режим контртеррористической операции введен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана: ведется поиск участников незаконных вооруженных формирований.

Махачкала, Игорь Юров

Махачкала. Другие новости 14.09.18

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