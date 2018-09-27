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Четверг, 27 сентября 2018, 11:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Дагестане из-за поиска боевиков вновь введен режим КТО

В двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики ведут поиски боевиков и их пособников, сообщил представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

«В 06:30 мск начальником управления ФСБ по республике принято решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана», – сказал представитель НАК.

Как писал «Новый День», в предыдущий раз режим КТО вводился в Дагестане 15 сентября. Он действовал на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов. До этого режим КТО вводили 14 сентября, когда водитель автомобиля «Лада» на трассе между селом Костек в Хасавюртском районе и селом Чонтаул в Кизилюртовском районе открыл огонь по представителям силовых структур.

«Ответным огнем он был нейтрализован. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», – сообщили в НАК.

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