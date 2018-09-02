Перестрелка в Дагестане: уничтожен опасный террорист

В Дагестане уничтожен главарь кизилюртовской банды Абас Хубаев, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Операция была проведена в Хасавюртовском районе республики. «В 20:10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был обнаружен находящийся в федеральном розыске участник бандитского подполья. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия», – цитирует «Интерфакс» сообщение НАК.

Как отмечается, в ходе боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена – это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года.

На месте происшествия обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, – уточнили в НАК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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