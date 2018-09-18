В тверской больнице отравились 30 пациентов и два медработника

Следователи Тверской области возбудили уголовное дело после того, как в областной клинической больнице отравились едой более 30 человек.

О распространении кишечной инфекции сообщили местные СМИ. По итогам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Следователи установили, что работники столовой больницы нарушали санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении пищи для пациентов и медперсонала. В результате острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии заболели 32 человека.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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