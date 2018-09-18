Известный российский актер лишился 400 тысяч с карты: полиция ищет мошенников

Известный актер, заслуженный артист России Игорь Яцко стал жертвой мошенничества с банковской картой в Москве. Неизвестные злоумышленники списали с его карты 400 тысяч рублей.

Артист обратился в полицию. Пострадавший рассказал, что деньги были похищены в ночь на понедельник, 17 сентября. Правоохранители начали проверку по данному факту, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

54-летний Игорь Яцко снялся в почти 30 фильмах. Он известен по картинам «Русалка», «Мама дарагая!», «1814», а также по сериалам «Восьмидесятые» и «Доктор Живаго». Яцко – талантливый театральный режиссер и актер, сыграл в десятках постановках. В декабре 2007 года он был назначен главным режиссером театра «Школа драматического искусства».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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