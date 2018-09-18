В лесу Чувашии нашли тело женщины в чемодане

В Чебоксарах обнаружили тело женщины, которую ранее объявили пропавшей. Выяснилось, что с ней расправился супруг из-за предстоящего развода.

О пропаже 37-летней женщины сообщил ее отец 9 сентября. Она пояснил, что уже сутки не знает, где находится его дочь, при этом у нее остался муж и двое малолетних детей. Женщина не собиралась никуда уезжать. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что накануне вечером супруг пропавшей вышел из дома с большим чемоданом, сел в такси и уехал в неизвестном направлении.

Когда мужа допросили, он признался в убийстве жены. Сообщил, что был пьян и рассорился с возлюбленной из-за предстоящего развода. Он ударил супругу по голове, а затем задушил веревкой. Тело спрятал в чемодан и вывез в лес, где закопал.

В пресс-службе республиканского управления СКР уточнили, что ранее мужчина был судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, отсидел 14 лет и освободился в 2011 году.

Чебоксары, Служба информации РИА «Новый День»

Чебоксары. Другие новости 18.09.18

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