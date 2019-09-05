В Санкт-Петербурге откопали чемодан с трупом женщины

Правоохранители в Санкт-Петербурге откопали чемодан, с телом женщины внутри. По подозрению в убийстве, задержаны двое мужчин.

Сообщение об исчезновении женщины поступило 2 июля. В полицию обратился сын пропавшей. Он также рассказал, что из квартиры пропали ценности, а с парковки угнали автомобиль. Коллеги женщины сообщили, что она собиралась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в Сети.

По подозрению в убийстве задержали двух уроженцев Дагестана, сообщает портал 47news.ru. Один из них сознался, что убил женщину, но заявил, что это вышло случайно во время ссоры. Автомобиль обнаружили у дома задержанных, на нем были другие номерные знаки.

В настоящее время следователи проверяют причастность этих мужчин к другим преступлениям. Предполагается, что они совершили изнасилование и ограбили еще двоих женщин.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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