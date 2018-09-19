«Единую Россию» обвинили в присвоении чужого проекта помощи детям-аутистам: «Это не просто банальное воровство»

Президент московского Центра проблем аутизма Екатерина Мень выступила с обвинением в адрес подмосковного отделения партии «Единая Россия» в присвоении благотворительного проекта инклюзивного образования детей с аутизмом в одной из школ Балашихи. Об этом Мень заявила в своем Facebook.

Как сообщила директор центра, над проектом два года работали как сами представители Центра проблем аутизма, так и сотрудники Общественной палаты, фондов «Галчонок», «Журавлик» и других организаций. 1 сентября в школе №28 Балашихи открылся первый в Московской области класс для детей с аутизмом. В нем занимаются пятеро детей.

Между тем на сайте подмосковного отделения ЕР 17 сентября появился отчет об открытии первого класса для детей с аутизмом в школе в Балашихе. В сообщении отмечалось, что куратором этого проекта является член местного отделения «Единой России» Лидия Рольщикова, а сам класс был создан рамках проекта партии «Единая страна – доступная среда». Чуть раньше, 12 сентября аналогичная новость была опубликована на сайте балашихинского отделения ЕдРа.

Мень выразила возмущение по поводу этой ситуации. По ее словам, единороссы не имеют никакого отношения к созданию класса. Президент Центра проблем аутизма заявила, что часть текста из сообщения «Единой России» о подготовке и открытии класса была полностью взята из ее поста в Facebook о реализации благотворительной программы помощи детям-аутистам в Балашихе, выложенного 1 сентября.

«Сегодня коллеги присылают ссылку. Сайт партии «Единая Россия» Московской области сообщает нам всем, что какая-то Хрен знает кто, куратор партийного проекта, член балашихинского отделения партии «Единая Россия» – не кто иной, как тот самый герой, благодаря которому открылся класс. И все это создано в рамках некого проекта «Единая страна – доступная среда», и мол, партия Единая Россия и дальше будет таким же молодцом… Вишенкой на этом кондитерском изделии стало то, что абзац, передающий содержание тяжелого труда куратора балашихинского едра, полностью взят из моего релиза», – написала накануне Екатерина Мень в своем Facebook, назвав ЕР «удивительной организацией». «Ее проблема не в том, что она ворует. А в том, что само понятие воровства просто вытерто из лобных долей членов «Единой России» и элементарно не осознается», – жестко высказалась Мень в адрес ЕР.

Президент Центра проблем аутизма позже сообщила, что создатели проекта собираются обратиться к руководству ЕР, чтобы разрешить эту ситуацию.

Стоит отметить, что после того, как Мень заявила о присвоении благотворительного проекта «Единой Россией», новость об открытии класса для детей с аутизмом пропала как с сайта подмосковного отделения ЕР, так и со страницы балашинских единороссов, одна ее текст сохранился на сайтах ряда новостных проектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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