Московскому депутату подбросили свиные головы с вонзенными ножами (ВИДЕО)

Неизвестные подбросили под дверь квартиры муниципального депутата столичного района Измайлово Надежды Задорган свиную голову с воткнутым в нее ножом. Об этом сама народная избранница сообщила в своем Facebook.

По словам женщины, еще одну свиную голову с вонзенным в нее ножом подкинули под дверь квартиры, где живет ее мать. Жуткие находки Задорган обнаружила вчера в 10 часов вечера. Депутат вызывала полицию. «Мои родные – в ужасе от происходящего», – сказала депутат. Задорган не уточнила, с чем может быть это связано, отметив лишь, что поступили «новые угрозы с очевидным намеком».

Стоит отметить, что 22 июня неизвестные злоумышленники разбили и залили кислотой автомобиль Задорган. По словам депутата, машину пришлось продать на запчасти. «Однако уголовное дело до сих пор не заведено, и вообще нет никакого ответа от Следственного комитета, будет ли оно или не будет. Видимо, ждут, что последствия будут более печальные, и что-то случится непосредственно со мной», – рассказала депутат.

Задорган отметила, что в настоящее время занимается делом о предполагаемых нарушениях «при строительстве на Измайловском проспекте» – речь идет о «превышении объемов работ на 250 млн рублей». Депутат также сообщила, что она и еще три ее коллеги выразили недоверие главе муниципального округа и инициировали процесс его отставки. По ее словам, чиновник-единоросс, занимая пост главы района, «имел еще и ИП».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.18

Массовая драка в пермском супермаркете закончилась стрельбой. / «Зря не потопили»: юристы обласканной украинской «эскадры» готовят иск к России за нарушение морского права. / Ведущий центрального ТВ открыто возмутился политикой Кремля в Донбассе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»