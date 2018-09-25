Транссиб снова встал из-за схода вагонов. ЗабЖД предупредила о задержках поездов

Движение по Транссибу вновь остановлено из-за схода вагонов грузового поезда. Инцидент произошел сегодня вечером на Забайкальской железной дороге. В ЗабЖД допустили задержки пассажирских поездов.

По данным железнодорожников, в 13:24 мск (19:24 по местному времени) на перегоне Куэнга – Приисковая с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. В результате аварии нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону приостановлено, говорится в сообщении пресс-служба ЗабЖД.

Обошлось без пострадавших. Причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работает комиссия ЗабЖД. К месту схода вагонов направлены восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово.

Также сообщается о возможных задержках пассажирских поездов.

Напомним, в Иркутской области утром в пятницу, 21 сентября, на перегоне Слюдянка – Ангасолка с рельсов сошли13 вагонов грузового поезда. Движение в обоих направлениях было полностью остановлено. В результате инцидента никто не пострадал. Движение было восстановлено утром следующего дня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.18

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