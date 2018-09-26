Кадровый голод в больницах Забайкалья: вместо онколога принимает медсестра, фельдшера подменяет уборщица

В Забайкальском крае наблюдается нехватка медицинских специалистов. В результате растет смертность, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, а также зафиксирован рост болезней, передающихся половым путем. Из-за огромных долгов блокируются счета больниц, а медикаментов хватит лишь на пару месяцев.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, критическая ситуация наблюдается в Балейской районной больнице. В хирургии работают три врача и два анестезиолога. В амбулаторных условиях в течение года проводятся до 140 операций, плановых до 80-ти. По сути, это одна операция в неделю на одного хирурга. Тяжелые пациенты попадают на хирургический стол очень поздно, в результате имеет место высокая послеоперационная летальность.

Есть нарекания к работе скорой помощи. Не хватает терапевта, кардиолога, эндокринолога. Общая смертность в Балейском районе выше, чем в целом по краю. Практически отсутствует врач-дерматовенеролог, что привело к росту венерических заболеваний, таких как сифилис. Вместо онколога пациентов принимает медицинская сестра, «но с высокой квалификацией», подчеркнули в Минздраве.

Налицо неэффективное управление экономикой больницы, долг Балейской ЦРБ составляет 50 млн рублей. Счета медучреждения заблокированы, запасов медикаментов хватит на три месяца, угля – на два, уточнил министр здравоохранения края Сергей Давыдов. По его словам, такая же ситуация сегодня наблюдается в Шелопугинской и Нерчинско-Заводской ЦРБ.

Ранее стало известно, что в центральной районной больнице Дульдургинского района уборщица подменяла фельдшера. Об этом сообщили в прокуратуре Забайкальского края. Со 2 июля по 20 августа женщина ставила уколы и делала перевязки. При этом как сказала сама уборщица, такое распоряжение ей дала замглавврача ЦРБ.

Прокуратура провела проверку и возбудила производство об административном правонарушении, предусмотренном частью третье статьи 19.20 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь главному врачу больницы грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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