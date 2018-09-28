Антисанитария, нет врачей и оборудования. Только 15% селян довольны медициной

Абсолютное большинство проживающих в малых населенных пунктов россиян имеют претензии к качеству и доступности медицинской помощи. Только 15% селян заявили, что удовлетворены сферой здравоохранения. Таковы данные опроса, который, начиная с мая 2018 года, проводили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках наполнения «Карты доступности медпомощи». Было опрошено 2,8 тыс. человек в 81 регионе страны.

Участники опроса указали на множество недостатков в работе медучреждений в своих поселениях. При этом один человек мог озвучить сразу несколько претензий по разным аспектам. 35% респондентов пожаловались на нехватку врачей-специалистов нужного профиля, 23% рассказали об отсутствии необходимого медицинского оборудования, 9% селян рассказали о сложностях в постановке диагноза, а 7% респондентов возмущены плохими санитарно-гигиеническими условиями в медицинских объектах.

Кроме того, опрошенные жаловались на необходимость приобретать бинты, шприцы и прочие медицинские материалы за собственный счет, на навязывание платных услуг, несмотря на наличие бесплатных. Были и те, кто сталкивался с тем, что медпомощь можно получить только в определенное время недели – не каждый будний день и в ограниченные часы.

Особо стоит подчеркнуть, что 7% участников опроса сказали, что в их населенном пункте медорганизация вообще закрыта, отметили в пресс-службе ОНФ.

Кроме того, активисты выяснили, на сколько остро стоит проблема транспортной доступности медицины на селе. 83% опрошенных рассказали, что не испытывают больших затруднений в данном вопросе. В целом проблема транспортной доступности актуальна только для 8,5% опрошенных.

Почти четверть респондентов отметили, что бригады скорой медицинской помощи приезжают по вызову в установленные сроки – быстрее, чем за 20 минут. Впрочем, повезло не всем. Так, 35% участников опроса указали на превышение положенного норматива. 16% приходилось ждать больше часа, 5% – больше 2 часов. А к 0,4% опрошенных на вызов так и не приехала.

Проблемы с медицинским обслуживанием на селе появились давно, а ситуация лишь ухудшается. Как писал «Новый День», например, в Забайкальском крае наблюдается нехватка медицинских специалистов. В результате растет смертность, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, а также зафиксирован рост болезней, передающихся половым путем. Из-за огромных долгов блокируются счета больниц, а медикаментов хватит лишь на пару месяцев.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, критическая ситуация наблюдается в Балейской районной больнице. В хирургии работают три врача и два анестезиолога. В амбулаторных условиях в течение года проводятся до 140 операций, плановых до 80-ти. По сути, это одна операция в неделю на одного хирурга. Тяжелые пациенты попадают на хирургический стол очень поздно, в результате имеет место высокая послеоперационная летальность.

Есть нарекания к работе скорой помощи. Не хватает терапевта, кардиолога, эндокринолога. Общая смертность в Балейском районе выше, чем в целом по краю. Практически отсутствует врач-дерматовенеролог, что привело к росту венерических заболеваний, таких как сифилис. Вместо онколога пациентов принимает медицинская сестра, «но с высокой квалификацией», подчеркнули в Минздраве.

Налицо неэффективное управление экономикой больницы, долг Балейской ЦРБ составляет 50 млн рублей. Счета медучреждения заблокированы, запасов медикаментов хватит на три месяца, угля – на два, уточнил министр здравоохранения края Сергей Давыдов. По его словам, такая же ситуация сегодня наблюдается в Шелопугинской и Нерчинско-Заводской ЦРБ.

Ранее стало известно, что в центральной районной больнице Дульдургинского района уборщица подменяла фельдшера. Об этом сообщили в прокуратуре Забайкальского края. Со 2 июля по 20 августа женщина ставила уколы и делала перевязки. При этом как сказала сама уборщица, такое распоряжение ей дала замглавврача ЦРБ.

Прокуратура провела проверку и возбудила производство об административном правонарушении, предусмотренном частью третье статьи 19.20 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь главному врачу больницы грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году поставил задачу создать до конца 2020 года фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек, а для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы. Мониторить ситуацию и быть в постоянном контакте с гражданами по этим вопросам президент поручил Народному фронту.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.09.18

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