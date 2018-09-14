В 30 регионах России выросла смертность от рака: онкологию выявляют слишком поздно

За 2017 год смертность от онкологических заболеваний в 30 регионах России выросла. По словам экспертов, это связано с тем, что рак выявляют слишком поздно, а во многих городах нет необходимого оборудования и не хватает специалистов. Впрочем, есть и положительная тенденция – растет онконастороженность врачей, а диагностика становится тщательнее.

Эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье» проанализировали данные Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016-2017 годах, передает РБК. В целом по стране смертность от рака снизилась на 2,4%. Но в 30 регионах показатель вырос. Хуже всего ситуация обстоит в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).

В первую очередь это связано с тем, что в России нет организованной системы по борьбе со смертностью от рака. «Надо скрупулезно создавать эту систему, готовить специалистов, создавать критерии качества ее работы на разных этапах, строить и оснащать специализированные медицинские учреждения», – поясняет директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев.

Чтобы попасть к онкологу, пациенты должны ждать, порой по несколько месяцев. Затем еще пару месяцев уходит на обследования и анализы. За это время болезнь развивается до сложных стадий, которые не всегда поддаются лечению.

Выявляемость онкозаболеваний показывает положительную динамику. Наибольший рост происходит в тех регионах, где наконец-то серьезно занялись вопросом онкологической помощи, говорит специалисты. Растет онконастороженность врачей, а диагностика становится тщательнее. Это помогает обнаружить рак на ранних стадиях развития – первой или второй. Однако и здесь еще есть много проблем. Так в Калмыкии и Якутии чаще всего диагностируют рак на последних стадиях – в 53 и 52,6% случаев. В пятерке антилидеров также оказались Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось в России год к году на 3%, с 599,3 тысячи до 617,2 тысячи случаев. ​В июне 2018 года президент Владимир Путин заявил, что на строительство и оборудование онкоцентров в стране до 2024 года будет выделено около 1 трлн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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