Правительство РФ последовательно сбрасывает с себя социальные обязательства перед населением. При этом власти, уничтожая целые отрасли и создавая невыносимые условия для работы людей, от которых зависят здоровье и жизнь граждан, практически сжигают за собой все мосты, не оставляя возможности для восстановления ситуации.

Редакция РИА «Новый День» продолжает серию статей «Подводные камни пенсионной реформы» о последствиях правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста для работников самых разных сфер. Сегодня речь пойдет о том, как кабинет министров рушит систему здравоохранения – отрасль, без которой добиться «заветной» продолжительности жизни в 80 лет невозможно, тогда как именно эта цифра является универсальным оправданием реформы.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в интервью РИА «Новый День» подчеркнул, что пенсионная реформа становится циничной насмешкой властей над медиками, бьет по престижу профессии, и, как следствие, ведет к еще большему дефициту кадров.

«Кто может, и так работает. В большинстве случаев за эти кадры (опытных врачей) держатся, потому что замены им нет. За счет этого решить проблему дефицита не удастся, а вот усугубить из-за снижения общей привлекательности профессии – можно. И это скажется и на пациентах, и на населении», – уверен он.

Коновал обратил внимание, что сегодня престиж профессии медика крайне низкий. «Во-первых, сказывается длительность обучения – учиться надо много и долго, а потом еще и всю жизнь – это часть профессии. Во-вторых, сейчас фактически ввели принудительное распределение для большинства выпускников вузов – обязательно отработать в поликлинике. При этом у врачей двойные и тройные нагрузки за счет дефицита кадров и несоблюдения норм обслуживания, когда терапевтический участок может быть не на 1700 человек, как по нормам, а 2500, или, когда один врач на два-три участка», – сказал он.

«Некому работать, никто не хочет на такие зарплаты идти – на полторы, а иногда и на две ставки – это тяжелейшая работа. Там, где пациенту дают больничный, участковый терапевт или сотрудник скорой помощи, в условиях дефицита кадров или во время эпидемии, идет и работает – из последних сил. К пенсионному и предпенсионному возрасту это люди с серьёзными проблемами со здоровьем. Тут у медиков дела обстоят ничуть не лучше, чем у их пациентов», – подчеркнул Конвал.

При этом он напомнил, что повышение пенсионного возраста – это не единственная мера, которая усугубляет ситуацию в системе здравоохранения. «В последние годы и без того сокращаются социальные гарантии медработникам, активно убирают дополнительные отпуска, доказывают, что не такие уж и вредные условия труда. Медики и без того уже чувствуют себя ущемленными», – констатировал он.

Представитель профсоюза также обратил внимание, что сейчас конкретики касательно того, каким образом пенсионная реформа скажется на всех категориях граждан, нет, однако заявления правительства о врачах звучат неутешительно.

«Точных данных о том, что планируется, мы до сих пор не имеем. Звучали заявления правительства, но конкретных сведений о том, каким категориям возраст будет поднят, каким – нет, пока мы не знаем, по крайне мере, официальной информацией мы не располагаем», – сказал Коновал.

Он отметил, что на сегодняшний день известно, что планируется сохранить возраст выхода на пенсию для нескольких категорий медработников: радиологических, психологических, онкологических, туберкулёзных, патологоанатомических. «Но точно ли этот список сохранится в этом виде, будет ли он сокращен или расширен пока сказать сложно», – отметил профсоюзный лидер.

При этом Коновал заявил, что особый цинизм правительства РФ проявился, когда стало известно, что планируется практически лишить врачей возможности выхода на досрочную пенсию. «Они заявили, что сохранят прежний медицинский стаж для досрочного выхода на пенсию всем медработникам, но только воспользоваться им можно будет позже. То есть, по сути, медикам говорят, что вы можете использовать свой 30-летний профессиональный стаж (после работы в городе) и 25-летний стаж (после работы на селе), но только через 5 лет после того, как вы его выработали. То есть, как всем сдвинули возраст на 5 лет», – пояснил он.

«Мы считаем, что это абсурдное решение», – подчеркнул Коновал.

Он также отметил, что право на пенсию по выслуге лет был оставлен за особые условия труда: напряженность, особая важность работы. «Не случайно, по статистике уровень смертности медработников до 50 лет на 32% выше, чем в среднем по стране. А у хирургов эта цифра доходит до 40%. По имеющимся данным, продолжительность жизни врачей в среднем на 15 лет короче, чем у пациентов», – констатировал он.

Таким образом, по словам представителя профсоюза, значительная часть медработников просто не сможет ни дожить до пенсии, ни воспользоваться своим льготным правом. «Для них это прямой обман [со стороны правительства РФ]», – заявил представитель профсоюза.

В этой связи он выразил уверенность, происходящее является «дискриминацией медицинских работников» по сравнению с другими профессиями, имеющими льготные условия по выходу на пенсию, например, сотрудниками правоохранительных, надзорных органов, которым, судя по нынешнему варианту реформы, не планируется повышать пенсионный возраст.

«При этом сами медики рискуют при исполнении своих профессиональных обязанностей. Высокая опасность заразиться инфекционными заболеваниями, в том числе смертельно-опасными: туберкулезом, ВИЧ, гепатитом. Кроме того, деятельность отдельных служб здравоохранения, прежде всего, сотрудников скорой помощи, врачей, медсестер участковой службы связана с работой социально неблагоприятным контингентом. Неслучайно мы постоянно слышим о нападениях на медиков – и это только вершина айсберга. Потому что криминальных инцидентов все больше, просто мы о них не узнаем», – сказал он.

Коновал подчеркнул, что врачи выступают не только за отмену повышения пенсионного возраста для себя, но и считают, что планку нельзя сдвигать и для представителей других профессий. «Наш профсоюз стоит на позициях, что медикам не должны повышать планку, но мы также считаем, что эта реформа не имеет права на жизнь, по крайне мере, в таком виде – другим категориям граждан тоже не надо повышать (возраст выхода на пенсию)», – заявил он.

Коновал отметил, что врачи активно участвуют в коалиционном движении «Народ против повышения пенсионного возраста». «Мы участвуем в уличных акциях. Пенсионная тематика будет поднята в рамках протестной кампании по целому ряду вопросов, касающихся здравоохранения, положения медиков и ситуации с медпомощью пациентам. Мы планируем провести митинг медицинских работников и пациентов 14 октября в Москве. Может быть, он начнет эту даже всероссийскую кампанию по актуальным для здравоохранения проблемам», – заключил профсоюзный лидер.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.18

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