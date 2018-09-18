Очередная антисоциальная реформа правительства РФ, согласно которой возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на 5 лет, касается каждого без исключения жителя страны и в очередной раз показывает, как власть относится к народу. В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила подготовить серию статей «Подводные камни пенсионной реформы» о последствиях правительственного законопроекта для работников самых разных сфер. Сегодня – речь пойдет об учителях.

В интервью РИА «Новый День» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий обратил внимание, что пенсионная реформа была неодобрительно встречена в учительской среде, поскольку несет негативные последствия. Он подчеркнул, что данная инициатива наносит очередной удар по российскому образованию, фактически лишает педагогов пенсии по выслуге лет и может привести к тому, что «смиренные учителя» наконец взбунтуются и устроят забастовку.

«Это [реформа] может повлечь отрицательные последствия для всех граждан России, в том числе, для работников образования. Понятное дело, что, если люди в очередной раз увидят, как к ним относится власть, это не будет для них положительным примером», – констатировал он.

По словам Луховицкого, одним из негативных последствий реформы для учителей станет то, что работники образования будут лишены права выхода на досрочную пенсию – оно также будет отсрочено.

«По официальной статистике, сейчас учителей, которые имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет, около 30%. Представьте, 30% учителей вдруг лишаются своего честно заработанного права, о котором они знали, когда еще только шли в пединститут. Они знали, что у них имеется такое особое право», – сказал он.

Луховицкий также отметил, что у учителей есть всего «две привилегии». «Первая – дополнительный отпуск. Вторая – выход на пенсию через 25 лет после начала работы», – подчеркнул он и назвал лишение этих прав «оскорбительным».

«Человек выбирает профессию, в том числе, смотря на то, какие возможности, права, привилегии она дает. Это (пенсия по выслуге лет) было незыблемым правом. Никому никогда не приходило в голову взять и этот самый 25-летний срок убрать», – подчеркнул он.

В этой связи Луховицкий добавил, что фактический отказ от пенсий по стажу будет иметь более долгосрочные последствия. «Мы можем столкнуться даже не с дефицитом, мы можем столкнуться наконец-то с тем, что учителя скажут, что они вот так работать не хотят. И потребуют, чтобы работа была по-другому. Вот здесь мы, может быть, можем столкнуться и с массовыми протестами и забастовками и с самыми разными формами недовольства», – заявил он.

Луховицкий пояснил, что речь идет не только о пенсионерах и людях предпенсионного возраста. «Это касается абсолютно всех, и просто так это отдать, мне кажется, даже наши очень тихие, очень покорные, очень смиренные учителя не согласятся», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.18

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