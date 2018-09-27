В центре Москвы прохожий получил удар ножом за отказ отдать кошелек

В центре Москвы вооруженный ножом мужчина напал на прохожего. Поводом послужил отказ отдать деньги нападавшему, сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадавший получил серьезное ранение в грудь рядом с площадью трех вокзалов и был доставлен в больницу.

Злоумышленник сбежал, его ищет полиция.

Москва, служба новостей РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Ишимский педофил отправится под суд. / В Екатеринбурге неизвестные силовики провели спецоперацию в пробке (ВИДЕО). / В Асбесте депутат вызвал блогера на дуэль, обидевшись на оскорбления. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»