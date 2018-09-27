В центре Москвы прохожий получил удар ножом за отказ отдать кошелек

В центре Москвы вооруженный ножом мужчина напал на прохожего. Поводом послужил отказ отдать деньги нападавшему, сообщает телеграм-канал Mash.
Пострадавший получил серьезное ранение в грудь рядом с площадью трех вокзалов и был доставлен в больницу.
Злоумышленник сбежал, его ищет полиция.
Москва, служба новостей РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 27.09.18
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