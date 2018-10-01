Под Иркутском частный вертолет упал в реку

В Иркутской области вертолет Robinson перестал выходить на связь. Позже поступила информация о крушении. По предварительным данным, пострадал пилот.

Связь с вертолетом Robinson-44 в городе Бодайбо была потеряна около полудня по местному времени. На место предполагаемого падения выехали все экстренные службы, сообщили в областном управлении МЧС. Уточняется, что от МЧС России работают 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

По словам источника, вертолет, принадлежащий частному лицу, упал в реку Витим. Пилот не справился с управлением, задел провода ЛЭП и рухнул в воду, передает «Интерфакс».

На данный момент известно, что пилот получил травмы при падении. Выясняется, были ли еще пассажиры на борту вертолета.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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