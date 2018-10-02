В Иркутской области на месте крушения вертолета обнаружили два трупа

В Иркутской области завершены поисковые работы на месте крушения вертолета Robinson. По последним данным, в результате аварии погибли два человека.

Как сообщили в областном управлении МЧС России, поисково-спасательный отряд обнаружил упавший вертолет в нескольких метрах от берега на глубине пять метров в реке Витим, неподалеку от города Бодайбо.

«Водолазами проведено обследование воздушного судна, тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам», – отметили в пресс-службе ведомства.

Связь с вертолетом Robinson-44 была потеряна 1 октября около полудня по местному времени. Предполагается, что пилот не справился с управлением и задел линию электропередач, после чего рухнул в реку. Вертолет принадлежал местной золотодобывающей артели.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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