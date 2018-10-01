В Прикамье нянечка детского сада заклеила ребенку рот скотчем

В городе Березники Пермского края нянечка детского сада заклеила пятилетнему ребенку рот скотчем. По ее словам, малыш слишком громко разговаривал.

О случившемся рассказала мать ребенка, которой мальчик пожаловался, что больше не хочет посещать детский сад. «Когда мы стали спрашивать почему, рассказал, что злая нянечка заклеила ему рот скотчем из-за того, что ей не понравилось, как он себя вел. Другие дети подтвердили, что это действительно было», – сообщила мама дошкольника порталу 59.ru.

Нянечка не стала отрицать, что действительно пыталась успокоить малыша, заклеив ему рот. Руководство садика пообещало уволить воспитательницу.

В дошкольном учреждении сообщили, что нянечка уже там не работает. При этом уточнили, что у женщины трое собственных детей, поэтому при приеме на работу не было сомнений, что она справится с маленькими воспитанниками.

Мать пострадавшего мальчика решила не обращаться в суд по факту жестокого обращения. «Мы сказали ребенку, что той злой няни в садике больше не будет, стараемся отвлекать его от неприятных мыслей, больше играть с ним, – сообщила женщина. – Надеюсь, скоро он все забудет».

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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