В омском детском саду воспитательница связывала детей и заклеивала им рот

Родители воспитанников детского сада № 330 в Омске сообщили о жестоком отношении сотрудницы к своим подопечным. Женщина связывала дошколят, заклеивала им рты скотчем, а также запугивала, чтобы малыши не жаловались родителям.

На действия работника дошкольного учреждения пожаловалась мать одного из воспитанников в социальных сетях. Жительница Омска сообщила, что воспитатель детского сада № 330 якобы заклеивала малышам рты скотчем, после чего запугивала детей, чтобы те ничего не рассказывали родителям.

В городском департаменте образования отметили, что названный педагог уволилась по собственному желанию и не работает в образовательном учреждении с 25 января. Кроме того, сообщили о проведении проверки.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. В частности, о проведении доследственной проверки заявили в областном управлении СКР. «В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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