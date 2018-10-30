Детсад Ишима ответил на обвинения в том, что воспитатели заклеивают детям рты скотчем

В детсаду Ишима, сотрудников которого заподозрили в жестоком обращении с детьми, уверяют, что никто воспитанникам скотчем рот не заклеивал. Речь идёт о детском садике «Гнёздышко». Как рассказала агентству «Новый День» директор учреждения Ольга Мамедова, никто из родителей не жаловался на подобные вещи, более того, из учреждения уволена в октябре одна воспитательница, но причиной стал не выговор – она ушла по семейным обстоятельствам.

Напомним, силовики начали проверку в дошкольном учреждении после того, как в соцсетях появилась тревожная информация. Пользователи сообщили, что воспитательница уволена за жестокое обращение с детьми: якобы она заклеила рты скотчем нескольким детям, чтобы они не шумели. Был назван конкретный детский садик.

«Мы даже не представляем, кто и зачем распространяет такую информацию. У нас таких случаев зафиксировано не было. Все воспитатели опытные, отзывы очень хорошие. Наш садик на хорошем счету, недавно у нас прошла реорганизация – к нам присоединилось другое детское учреждение. Конечно, таких методов мы не используем», – сказал г-жа Мамедова.

Ишим, служба информации

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