В Ишиме силовики выясняют, кто и зачем заклеивал рты малышам в детском саду

Следователи начали проверку после сообщения о том, что в детском саду Ишима малышам заклеивают рты скотчем. По версии, которую силовикам нужно подтвердить или опровергнуть, так воспитатель заставляла шумных детей замолчать. Информацию о произошедшем правоохранители обнаружили в соцсетях. Там говорится, что наказанию подверглись трое ребят.

«По неподтверждённым данным, после обращения к руководству детского сада матери одного из детей, сотрудница, которая применяла такие методы воспитания, была уволена. Следствием проверяется, имел ли место такой факт, в случае подтверждения информации, действию воспитательницы будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении следственного управления СК по Тюменской области.

Информация о методах воспитания со скотчем появилась накануне в ишимских пабликах, в частности, в сообществе «Ишим пере Подслушано».

«На этой неделе с детского сада «Гнездышко» по ул 30 влксм 32, уволили воспитателя. Известно то, что трое ребятишек 5-летного возраста слишком много или очень громко разговаривали и мешали занятиям. В итоге воспитатель приняла кардинальные меры и решила троим деткам заклеить рты скотчем!!! Дальше больше!!! Она припугнула остальных детей: «если якобы остальные будут также себя вести, их настигнет та же участь». В итоге один из троих пострадавших ребятишек рассказал об этой ситуации маме. Мама подняла вопрос у заведующей данного детсада. В итоге воспитатель уволена с тем условием, что она больше не сможет работать в Ишиме на данной должности. Почему такие истории умалчиваются?», – говорится в публикации.

К сожалению, материал готовится после 18 часов вечера, поэтому получить комментарии в детском саду агентству пока не удалось.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 29.10.18

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