В Татарстане учительница заклеивала рты скотчем первоклашкам

Прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с первоклассниками. Родители пожаловались, что учительница заклеивала детям рты скотчем, чтобы они не разговаривали на уроке.

Жалобы от родителей учащихся школы №25 в Альметьевске появились в социальной сети «ВКонтакте». Папа одного из мальчиков заявил, что даже обращался в полицию по этому поводу, однако учитель так и продолжает работать.

Проверку появившейся информации проводит городская прокуратура по поручению республиканского ведомства. Об этом сообщил РИА «Новости» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. «Специалистам надзорного ведомства предстоит разобраться в ситуации. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры», – отметил Галиев.

Кроме того, проверку проводит управление образования Альметьевского муниципального района.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 21.10.19

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