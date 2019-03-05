В Кургане воспитательница чуть не убила ребенка, заклеив ему рот скотчем

В Кургане к уголовной ответственности привлечена воспитательница детского сада в Заозерном районе, которая чуть не убила ребенка. Женщина решила утихомирить расплакавшегося малыша, заклеив ему рот скотчем.

Как напоминают в пресс-службе региональной прокуратуры, случай произошел в декабре 2018 года. «Ребенок сильно испугался и испытал затруднения с дыханием», – уточнили в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации садика горпрокуратурой внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам его рассмотрения воспитатель уволена с занимаемой должности, кроме того по данному факту она привлечена к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 05.03.19

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