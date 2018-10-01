СМИ: Звезда «Интернов» сбежал с АЗС, не заплатив за бензин (ФОТО)

Правоохранители проверяют информацию об актере из популярного сериала «Интерны», на расплатившемся за бензин на одной из столичных заправок. По данным СМИ, речь идет об Илье Глинникове, сыгравшем Глеба Романенко.

В полицию обратился старший смены АЗС «ТНК» в Новой Москве. Сотрудник заправки рассказал о мужчине за рулем Infiniti, который заправил бак на сумму около 3,2 тыс. рублей и уехав, не заплатив за топливо. Работник АЗС утверждает, что автомобилем управлял актер Илья Глинников, а сам инцидент случился в ночь на понедельник, 1 октября.

Илья Глинников, кадр из сериала «Интерны» (3 сезон, 49 серия)

В настоящее время полиция проводит проверку, изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения на АЗС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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