Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч рублей за парковку на вызове

В Москве водитель скорой помощи оплатит из собственного кармана штраф в размере 300 тысяч рублей за парковку на газоне. Об этом сообщили активисты движения «Синие ведерки» в Facebook.

По данным правозащитников, водитель, подъехав к дому больного, припарковался на тротуаре, «и дабы оставить проход пешеходам, сместился двумя колесами на кусок грязной земли, называемый газоном».

Один из прохожих сфотографировал припаркованный автомобиль и пожаловался в Московскую административную дорожную инспекцию.

Активисты прикрепили к посту документы, в которых МАДИ постановила оштрафовать автокомбинат санитарного транспорта «Мосавтосантранс» на 300 тысяч рублей по статье 8.25 КоАП Москвы «Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями».

«Ну а руководство сего комбината решило сделать крайним простого водителя, издав соответствующий приказ и вычесть из заплаты сумму штрафа. И плевать им на то, что получает он не больше 50 тысяч рублей», – отмечают «Синие ведерки».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

Выходец из Приморья грозит взорвать у стен Кремля внедорожник. / Военный прокурор Украины грозит Венгрии и Крыму гибридной паспортной войной. / «Севтеплоэнерго» завалит севастопольцев исками – отопительный сезон под угрозой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»