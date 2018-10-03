Учителя в тверской школе обвинили в избиении детей. СКР начал проверку

Следователи в Тверской области проверяют информацию в СМИ о том, что учитель младших классов одной из школ бил детей головой об стол. Речь идет о педагоге Кушалинской средней школе, расположенной в Рамешковском районе. Местные СМИ со ссылкой на родственников одного из школьников сообщили, что учитель младших классов ударила ученика головой об стол. По словам родных ребенка, этот случай не единственный.

По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Ранее издание afanasy.biz сообщило со ссылкой на родственников одного из школьников, что педагог била третьеклассника головой об стол, таскала за уши. Помимо этого, учительница высыпала его вещи из рюкзака и топтала тетради и учебники за «плохой почерк».

По словам родственников мальчика, они уже обращались в районный отдел образования, и там пообещали провести с преподавателем беседу.

Директор школы подтвердила, что такая беседа с учителем действительно проводилась, добавив, что жалобы поступали и от других родителей. В то же время она отрицает, что классный руководитель била ученика. Директор отметила, что школьника воспитывает отец, его мать лишена родительских прав, ребенок раньше жил в интернате.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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