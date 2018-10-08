Пьяный москвич устроил дебош в самолете по пути в Сочи

В Сочи полицейские вывели из самолета дебошира, который нарушал порядок и не обращал внимания на просьбы стюардов во время перелета из Москвы. Оказалось, что мужчина был пьян. Теперь ему грозит штраф или административный арест на 15 суток.

Как сообщили в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте, информация о буйном пассажире рейса «Москва – Сочи» в дежурную часть поступила от диспетчера аэропорта. По его словам, мужчина находился в неадекватном состоянии, нарушал порядок и не реагировал на замечания.

Как только самолет приземлился, к нему направился наряд ППС. Дебошира задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи – оказалось, что во время полета пассажиров и экипаж «развлекал» 28-летний москвич. Оттуда мужчину направили на медосвидетельствование, где и выяснилось, что он пьян.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, москвича привлекли к административной ответственности.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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