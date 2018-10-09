На учениях в Дагестане затонул бронетранспортер. Погибли контрактники

В ходе военных учений на побережье Каспийского моря погибли два военнослужащих-контрактника. По данным отдела МВД по Каспийску, ЧП случилось 7 октября на территории военной части 20264 МО РФ по улице Приморская. В ходе учений при отработке десантирования на берег затонул бронетранспортер (БТР), в котором находились двое военнослужащих.

Известно, что БТР затонул во время десантирования с корабля в Каспийском море. Внутри техники находились 24-летний Магомедэмин Рамазанов из села Джаванкент Каякентского района Дагестана и 29-летний Расул Магеррамов из города Хабали Астраханской области, сообщает Сhernovik.net. Они проходили службу по контракту.

По предварительным данным, тело Рамазанова уже обнаружено, идут поиски второго бойца.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 09.10.18

Стало известно еще об одном пострадавшем от рук Мамаева и Кокорина. / В Петербурге и Петрозаводске ФСБ задержала изготовителей бомб и оружия. / В Тюмени руководство ямальской клиники подозревают в многомиллионной взятке. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»