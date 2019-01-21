Российский БТР рухнул в ущелье в Абхазии, есть погибшие и раненые (ФОТО)

Трое мотострелков российской военной базы в Абхазии стали жертвами аварии с участием БТР-80. Боевая машина упала в ущелье, когда колонна техники возвращалась с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации. Еще двое военнослужащих получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По ее данным, трагедия случилась в пятницу, 18 января. Пострадавшие доставлены в окружной военный госпиталь на вертолетах Ми-8. В каком состоянии находятся военнослужащие, не уточняется.

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий инцидента, в их числе техническая неисправность БТР и ошибка водителя.

Российский БТР-80 упал в ущелье в Абхазии, скриншот видео YouTube

По данным правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права», авария произошла в районе поселка Цебельда. На узком участке дороги 22-летний водитель, призывник из Краснодарского края, не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в ущелье. Травмы получили двое военнослужащих – командир взвода 27-летний контрактник из города Шахты Ростовской области и 23-летний рядовой из Башкирии. Еще трое военнослужащих человека погибли – челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и механик – 21-летний срочник из Самарской области, отметили правозащитники.

Напомним, в октябре 2018 года в ходе учений на побережье Каспийского моря в Дагестане затонул бронетранспортер, погибли двое военнослужащих-контрактника. Бронемашина ушла под воду во время десантирования с корабля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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