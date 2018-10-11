«Мы не маньяки в белых халатах, которые под настроение убивают детей»: врачи заявили о преследовании по профессиональному признаку

Вологодский суд приговорил к двум годам лишения свободы врача анестезиолога-реаниматолога БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница», которого признали виновным в гибели 5-летней пациентки. Коллеги доктора заявили о несправедливости вердикта и многочисленных нарушениях, допущенных в ходе следствия.

Девочка скончалась в БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» в феврале 2017 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области. В правоохранительные органы обратился отец погибшего ребенка, заявивший о некачественном оказании медицинской помощи.

Следователи установили, что «объем оказания медицинской помощи ребенку был неполным, а оказанная помощь – несвоевременной». 8 октября суд признал виновным врача анестезиолога-реаниматолога в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Доктора приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, а также лишили права заниматься медицинской деятельностью на 2 года 6 месяцев.

Коллеги анестезиолога обратились в Лигу защиты врачей. «Позиция прокуратуры отличалась жесткостью, суд не принял во внимание ни доводы приглашенных экспертов (практикующих врачей и представителей кафедры анестезиологии-реаниматологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета), ни наличие у ребенка тяжелой сопутствующей патологии (порок сердца), ни представленную повторную экспертизу истории болезни», – написал коллектив БУЗ ВО «ВОДКБ».

По словам врачей, доктор, на счету которого сотни спасенных жизней, может оказаться в тюрьме, ради показательного приговора. Адвокат в суде говорил о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе следствия, однако судья слова защитника не учел.

«Прокурор просил взять доктора под стражу в зале суда в связи с его «общественной опасностью», – указывают коллеги осужденного. – Как врач может быть опасен? Кто мы для них? Маньяки в белых халатах, которые под настроение убивают детей? Прессинг, оказываемый на нас огромен. У нас остался один шанс – шанс на то, что вы услышите нас и поддержите».

Врачи заявили о готовности массово уволиться, если доктор получит реальный срок. «После оглашения приговора часть врачебного персонала начала задумываться об уходе из профессии. И это немалая часть. В основном это опытные врачи, которые обладают колоссальным опытом и обучают молодых коллег. И это решение неизбежно придет в голову каждого из нас, если приговор вступит в силу», – заключили медики.

В настоящее время адвокат осужденного доктора готовится подать апелляцию.

Вологда, Служба информации РИА «Новый День»

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