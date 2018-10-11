Под Тулой обнаружили горы опасных медицинских отходов

В Ленинском районе Тульской области нашли свалку медицинских отходов. На месте побывали следователи. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Свалка медицинских отходов обнаружена в садоводческом некоммерческом товариществе «Пищевик», сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого среди всех медицинских отходов обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы)», – говорится в сообщении ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по Тульской области также сообщили о начале расследования по факту обнаружения стихийной свалки медицинских отходов.

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

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