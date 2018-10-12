Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот» вынужденно приземлился в московском аэропорту Шереметьево по техническим причинам.

По предварительной информации, у лайнера, выполнявшего рейс Москва – Ханты-Мансийск, оказался неисправным один из датчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Как сообщал «Новый День», 10 октября самолет SSJ100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, после посадки в якутском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно при этом получило значительные повреждения. В частности, у самолета подломилась стойка шасси. Четверым пассажирам потребовалась помощь медиков. Производитель судна «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявил, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за «внешних факторов». По предварительным данным, инцидент произошел из-за обледенения полосы. В Восточно-Сибирском следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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