В Смоленской области большегруз сгорел после столкновения с тепловозом

В Смоленской области на железнодорожном переезде случилось серьезное происшествие. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, произошло столкновение седельного тягача с полуприцепом с маневровым тепловозом.

ЧП случилось на железнодорожном переезде в Смоленской области. Судя по фотографиям, предоставленным СКР, полуприцеп оказался практически невредим – основной удар пришелся на грузовик. «В результате произошло возгорание автомашины. Погиб 41-летний водитель. Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы», сообщили в СКР.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 12.10.18

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