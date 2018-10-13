В Смоленской области большегруз сгорел после столкновения с тепловозом

В Смоленской области на железнодорожном переезде случилось серьезное происшествие. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, произошло столкновение седельного тягача с полуприцепом с маневровым тепловозом.
ЧП случилось на железнодорожном переезде в Смоленской области. Судя по фотографиям, предоставленным СКР, полуприцеп оказался практически невредим – основной удар пришелся на грузовик. «В результате произошло возгорание автомашины. Погиб 41-летний водитель. Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы», сообщили в СКР.
Смоленск, Иван Гридин
Смоленск. Другие новости 12.10.18
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