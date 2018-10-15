Под Тверью в аварии с участием восьми машин пострадали 12 человек

На федеральной трассе М-9 («Балтия») в Тверской области столкнулись грузовик, автобус и шесть легковых автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали 12 человек.

Авария произошла на 359 км трассы в районе поселка Дуброво, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «По прибытии на место ДТП установлено, что произошло столкновение пассажирского автобуса по касательной с грузовым автомобилем», – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на месте аварии проводились работы по деблокировке пострадавших. По предварительной информации, в результате произошедшего ранения получили по меньшей мере 12 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства и причины ДТП. Затруднений движения нет.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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