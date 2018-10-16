В Москве из-за угроз покончил с собой экс-глава «Спорт-Экспресса»

На западе Москве вечером 15 октября покончил с собой экс-глава газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин. Тело 67-летнего бизнесмена обнаружили на Осеннем бульваре рядом с многоэтажным домом.

«15 октября 2018 года местные жители обнаружили тело 67-летнего мужчины вблизи жилого дома, расположенного по улице Осенний бульвар в городе Москве. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка», – сообщили в пресс-службе ГСУ по Москве.

По данным telegram-канала Mash, в записке Рубин указал имя человека из-за которого свел счеты с жизнью. «В моей смерти прошу винить [имярек], которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг», – приводит Mash содержание предсмертной записки.

Следователи опрашивают соседей погибшего и возможных очевидцев случившегося. Они также проверят все обстоятельства гибели бизнесмена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в случае, если вина человека, имя которого указано в предсмертной записке, будет доказана в суде, ему за доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ) грозит до 6 лет лишения свободы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.18

Детоубийство в Москве: СКР ходатайствует об аресте матери, утопившей своего грудного ребенка. / На место главы «Тюменьэнерго» претендует бывший чиновник. / Вот и вся политика: севастопольские ветви власти дерутся за частные земли. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»