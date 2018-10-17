В Красноярске по факту фальсификации на выборах возбуждено уголовное дело

Красноярские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации итогов голосования (ст.142.1 УК РФ) на выборах депутатов городского совета. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, 9 сентября на выборах в горсовет депутатов женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей о том, что она уже якобы проголосовала досрочно.

Фото: СКР

Этим фактом заинтересовались следователи. В ходе проверки они опросили около 50 человек из данного списка. Оказалось, что 10 из них подтвердили, что они фактически не голосовали, однако, в документах имеется отметка о досрочном голосовании. В рамках расследования уголовного дела будут допрошены члены избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза.

Отметим, что виновным в фальсификации грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 4 лет.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 17.10.18

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