Солистка группы «Маша и медведи» пострадала в драке в Москве

Московская полиция проводит проверку после драки с участием вокалистки группы «Маша и медведи» Марии Макаровой. Певица получила травмы в результате конфликта с соседями. Исполнительница заявила, что вступилась за пожилого соседа, у которого пытаются отобрать квартиру аферисты.

Инцидент произошел 13 октября. Во время ссоры соседи нанесли Макаровой телесные повреждения, сообщает агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного полицейского главка уточнили, что в ОВД по Басманному району обратилась 41-летняя женщина с заявлением о том, что ее избили соседи. Полиция начала проверку по данному факту.

Мария Макарова в комментарии НТВ сообщила, что она и другие соседи решили защитить своего соседа, заслуженного деятеля искусств России композитора Александра Кулыгина от черных риелторов. Одна из комнат в квартире пенсионера после смерти супруги была продана чужим людям, которые затем начали выживать мужчину из его же жилья.

За композитора вступились соседи: они начали дежурить возле его квартиры. Во время очередного дежурства новоявленные владельцы части квартиры Кулыгина напали на Макарову. По словам певицы, они призывала обидчиков пенсионера к совести, рассказывала, кто он, однако в этот момент они повалили ее на пол и стали бить ногами «по лицу и по всему телу». После инцидента исполнительница написала заявление в полицию. Претенденты на элитное жилье поселились прямо на этаже и, судя по всему, отступать не намерены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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