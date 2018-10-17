российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 октября 2018, 13:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Турции в аварии с автобусом погибли семь человек, десятки ранены

Фото: www.cumhuriyet.com.tr

На юге Турции произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, семь человек погибли, еще 24 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным газеты Сumhuriyet, авария произошла рано утром в провинции Кахраманмараш. Вероятно, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. По предварительным данным, семь человек погибли, 24 доставлены в больницы.

Правоохранители начали расследование причин произошедшего.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 17.10.18

В Екатеринбурге осужден мошенник, похищавший деньги у прохожих с помощью «найденного кошелька». / США рассекретили доклад о сексуальных девиациях Гитлера. / Убил родителей и бабушку: в Москве задержан подозреваемый в жестоком преступлении. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Турция

Большая политика: Турция не рискнет портить отношения с Эр-Риядом

Турецкий прорыв в Европу: насколько оправдана ставка на Эрдогана

Турки хотят провести Олимпийские игры-2026 частично в Сочи

Сирийский клубок проблем: Израиль пытается помешать Турции и России?

В аварии с автобусом в Турции погибли семь человек, 28 ранены

Сирийский кризис: Идлиб может оказаться не последней «горячей точкой»

В курортной Анталье произошло сильное землетрясение

Выбор Турции: между Сциллой и Харибдой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Турция,

Новости партнеров