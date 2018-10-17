В Турции в аварии с автобусом погибли семь человек, десятки ранены

На юге Турции произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, семь человек погибли, еще 24 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным газеты Сumhuriyet, авария произошла рано утром в провинции Кахраманмараш. Вероятно, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. По предварительным данным, семь человек погибли, 24 доставлены в больницы.

Правоохранители начали расследование причин произошедшего.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 17.10.18

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