Пьяный дебошир заставил самолет Москва – Сочи вынужденно сесть в Краснодаре

В Краснодаре из-за пьяного пассажира вынужденно сел самолет, летевший из Сочи в Москву. Авиахулигана сняли с рейса и возбудили протии него дело об административном правонарушении. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Вовк.

Дебоширом оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Краснодара открыли в отношении него административное дело по двум статьям «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КОАП) и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП).

По данным правоохранителей, полицейским в аэропорту Краснодара поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета Сочи – Москва пьяный пассажир стал вести себя агрессивно. Мужчина нецензурно ругался, грубил бортпроводникам и игнорировал их требования, тем самым создавал угрозу безопасности воздушного судна. В связи с этим командир лайнера решил совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

Сотрудники полиции сняла хулигана с самолета и доставили в линейный отдел МВД. Медицинское освидетельствование показало, что 35-летний петербуржец находится в состоянии алкогольного опьянения. До рассмотрения дело судом он помещен в комнату административно задержанных.

Напомним, 4 июня 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, разрешающие авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров. Попадут в него те, кто закатывает скандалы на борту или не выполняет распоряжений командира. Лицам, занесенным в «черный список», могут отказать в покупке авиабилета. Впрочем, решение авиакомпании гражданин вправе оспорить в суде.

11 сентября Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об увеличении штрафов за нарушения общественного порядка на транспорте, в том числе в самолетах. В документе предусматривается, что штраф за мелкое хулиганство на транспорте, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, вырастет до 30-50 тысяч рублей с 500-1000 рублей. Также за эти правонарушения возможен административный арест на срок от 10 до 15 суток. Штраф за невыполнение распоряжений командира самолета возрастет до 20-40 тысяч рублей. Сейчас штрафы составляют 2-4 тысячи рублей. В качестве альтернативного наказания возможен административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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