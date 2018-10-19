Скоропостижно умер исполнитель хита «Дым сигарет с ментолом» (ФОТО, ВИДЕО)

Солист группы «Нэнси», исполнитель хита «Дым сигарет с ментолом» Сергей Бондаренко скончался на 32-м году жизни в четверг, 18 октября. Об этом сообщил основатель коллектива, отец певца Анатолий Бондаренко в своем Facebook. Причину смерти сына он не назвал.

По данным гитариста группы Алексея Цыплакова, вокалист умер в больнице от очень быстро развившейся болезни. Каким недугом страдал Сергей, он не уточнил.

Мать музыканта Елена Бондаренко в комментарии «Пятому каналу» назвала кончину сына очень неожиданной, но не пояснила ее причины. Похороны артиста состоятся в субботу, 20 сентября.

Группа «Нэнси» была основана Анатолием Бондаренко в начале 90-х в Донецкой области. Его сын пришел в коллектив в 2007 году и сразу стал ее фронтменом. В группе ранее также пели как сам Бондаренко-старший, так и его супруга, мать Сергея. Самая популярная композиция группы – «Дым сигарет с ментолом», заимствованная из украинской народной песни «Платье твое из ситца». За время существования коллектива было выпущено 23 альбома.

Клип «Дым сигарет с ментолом»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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