В Барнауле задержали директора детсада за издевательства над детьми

В Барнауле задержана директор частного детского сада «Хеппи беби», где два воспитателя издевались над малышами. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ. Потерпевшими признаны 7 детей в возрасте 4-5 лет.

Как установили следователи, экс-заведующая детсадом знала о жестоком обращении с детьми со стороны подчиненных, но не пресекла их действия. Следствие готовит ходатайство в суд об аресте подозреваемой.

Напомним, в июне была задержана воспитатель детсада «Хеппи беби» по подозрению в насилии над воспитанниками. По данным СКР, сотрудница детского учреждения закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников. Кроме того, с целью соблюдения режима дневного сна женщина накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую.. Ей было предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Подозреваемая заключена под стражу.

На прошлой неделе в Красноярском крае было направлено в суд громкое уголовное дело об истязании малышей в детском саду. Расследование продолжалось почти полтора года. Под уголовное преследование попали двое воспитателей. По данным следствия, с 2016 года по апрель 2017 года 47-летняя и 38-летняя воспитатели муниципального детского сада №5 «Колосок» в городе Канске неоднократно кололи канцелярскими кнопками четверых воспитанников в язык, руки, ноги и ягодицы за плохое поведение. В конце апреля 2017 года в отношении педагогов было возбуждено уголовное дело по п. «а,е,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе с осуществления служебной деятельности).

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 23.10.18

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