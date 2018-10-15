Воспитатели-живодерки, коловшие детей канцелярскими кнопками, пойдут под суд

В Красноярском крае направлено в суд громкое уголовное дело об истязании малышей в детском саду. Расследование продолжалось почти полтора года.

Под уголовное преследование попали двое воспитателей. По данным следствия, с 2016 года по апрель 2017 года 47-летняя и 38-летняя воспитатели муниципального детского сада №5 «Колосок» в городе Канске неоднократно кололи канцелярскими кнопками четверых воспитанников в язык, руки, ноги и ягодицы за плохое поведение. В конце апреля 2017 года в отношении педагогов было возбуждено уголовное дело по п. «а,е,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе с осуществления служебной деятельности).

Об истязании детей случайно узнала мать одной из девочек. Малышка рассказала, что у воспитателей в детсаду есть «помощницы», которые кусают непослушных детей. Речь шла о канцелярских кнопках. «Бывают трех цветов: вот эта помощница – белая – спящая, то есть, она сильно не кусает. Вот эта, когда злая. Зеленая – это в хорошем настроении, – рассказала женщина со слов дочери. – Я стала ее спрашивать, как кусает помощница. Она говорит: она и попу кусала и язык». Когда мать попросила ребенка перечислить детей, в отношении которых применялось подобное наказание, девочка назвала почти всю группу.

По данным Следственного комитета РФ, в настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 15.10.18

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