Няньки-живодерки кололи детсадовцев канцелярскими кнопками / Для каждой шалости был выбран свой цвет

Публикации за 25.04.17

В городе Канске Красноярского края выяснились шокирующие подробности наказаний, применяемых воспитателями одного из детских садов. Няньки кололи малышей канцелярскими кнопками за провинности. К делу подключилась полиция.

О пытках кнопками случайно узнала мать одной из девочек. Малышка рассказала, что у воспитателей детского сада «Колосок» есть «помощницы», которые кусают непослушных детей. Речь шла о канцелярских кнопках. «Бывают трех цветов: вот эта помощница – белая – спящая, то есть, она сильно не кусает. Вот эта, когда злая. Зеленая – это в хорошем настроении, – рассказала родительница со слов дочери. – Я стала ее спрашивать, как кусает помощница. Она говорит: она и попу кусала и язык».

Когда мать попросила ребенка перечислить детей, в отношении которых применялось подобное наказание, девочка назвала почти всю группу. Как выяснилось позже, родители стали замечать следы от иголок на телах деток еще в прошлом году. Когда же они обратились в детский сад, там их уверили, что так получилось случайно во время игры в больницу, передает «Тайга.инфо».

Заведующая детским садом Елена Макеева отказалась комментировать ситуацию, отметив, что ранее никаких заявлений по этому поводу не поступало.

Тем временем, в полицию поступило несколько заявлений, в том числе от начальника городского управления образования, который попросил правоохранителей проверить дошкольное учреждение, где в процессе обучения применялись непедагогические меры воздействия.

Теперь к делу подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники следствия и уголовного розыска, говорится в сообщении краевого главка МВД России.

Канск, Зоя Осколкова

Канск. Другие новости 25.04.17

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